Luta pelo trono dos goleadores também ao rubro

Com o triunfo dos quatro primeiros, a 30.ª jornada da Liga manteve tudo na mesma no topo da classificação, mas reforçou a luta pelo troféu de melhor marcador, tendo ainda evidenciado a importância do aproveitamento das grandes penalidades, como via relevante na mira das vitórias.

Taremi assinou, de penálti, o golo que valeu ao F. C. Porto bater o Boavista (1-0) e manter-se a quatro pontos do líder Benfica. O avançado iraniano chegou aos 16 golos na Liga, quatro deles (25%) obtidos da marca dos 11 metros, e já se encontra apenas a um tento da dupla da frente: Gonçalo Ramos e João Mário, ambos do Benfica, que ficaram em branco no êxito em Barcelos, pois quem faturou foram Chiquinho e Grimaldo.

Gonçalo Ramos, que lidera a lista dos goleadores por ter menor tempo de utilização do que João Mário, nunca marcou de penálti nesta Liga, ao invés do médio, que soma sete castigos máximos cobrados com êxito e outros três falhados (70% de eficácia). Os dois craques do Benfica atravessam fase de desinspiração: João Mário não marca há cinco jornadas e Gonçalo Ramos há quatro. Disso se tem aproveitado Taremi, que faturou três vezes nas últimas quatro rondas e quase se colou ao duo da frente.