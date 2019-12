Lutadores de MMA protagonizam momento raro de duplo "knockout" em prova portuguesa

Hoje às 16:17 Facebook

Éder Lopes, cabo-verdiano e Diogo Neves, português protagonizaram um momento incomum, ao ficarem "knockout" ao mesmo tempo numa luta de MMA em Lisboa.

Ambos os lutadores sofreram KO (knockout), ao mesmo tempo, depois de diferirem golpes fortes de esquerda e não aguentarem o choque. Éder Lopes, de 22 anos e Diogo Neves, de 31, foram os autores desse raro momento.

Entraram em contacto e atingiram com socos na cara no mesmo preciso momento, o que provocou a queda dos dois no chão, resultando em duplo knockout. Apesar disso, o árbitro considerou Éder Lopes, campeão da Europa de kickboxing, o vencedor da luta porque, após a queda, levantou-se de imediato, enquanto o português permaneceu deitado, deixando ultrapassar a contagem até dez.

Lopes recebeu então a vitória através de KO, enquanto a equipa médica entrou no ringue para tratar de Diogo Neves.