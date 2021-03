Luxemburgo - Portugal. Reviravolta sem dramas após uma entrada a dormir

Nuno A. Amaral Ontem às 22:43 Facebook

Luxemburgueses estiveram a ganhar, mas Portugal acordou a tempo. Diogo Jota marcou de novo, Ronaldo voltou aos golos e Palhinha fechou as contas

A uma primeira meia hora imprópria de uma seleção como a portuguesa, seguiu-se uma reação a preceito da equipa das quinas, bem a tempo de chegar a uma vitória muito importante nas contas do apuramento para o Campeonato do Mundo.

Se ligou a televisão aos 30 minutos e constatou que o Luxemburgo estava a ganhar por 1-0, terá ficado surpreendido, mas quem viu desde o início não pode ter aberto a boca de espanto. No primeiro terço da partida, os anfitriões estiveram melhor do que Portugal, pressionaram alto, jogaram com personalidade, nunca se precipitaram com bola. O cabeceamento certeiro de Gerson Rodrigues, lusitano de Almada, mas luxemburguês de competição, surgiu até com naturalidade, a castigar uma entrada em jogo muito sonolenta da equipa portuguesa, que surgiu com quatro alterações em relação ao onze apresentado na Sérvia, mas sem intensidade suficiente para se impor ao Luxemburgo.

Como tinha de ser, o golo da seleção da casa acordou Portugal. O guarda-redes Moris começou por fazer um par de milagres, mas os descontos da primeira parte trouxeram o golo do empate, outra vez pela cabeça preciosa de Diogo Jota, após cruzamento de Pedro Neto, entrado pouco antes para o lugar do lesionado, e transparente, João Félix. Com alguma fortuna à mistura, estavam lançados os dados para uma segunda parte com reviravolta lusa, pois uma desvantagem no descanso podia ter complicado ainda mais a partida.

Fernando Santos já não terá tido necessidade de dar os berros que teria de dar se a primeira parte tivesse sido toda como foi a primeira meia hora e a verdade é que, no reinício, Portugal pôs o Luxemburgo no lugar, com o extra de ter chegado ao golo por Ronaldo, mais ávido de marcar do que nunca, três dias depois da cena de Belgrado. Após a festa do capitão, os campeões europeus falharam várias vezes o 1-3 e abriram caminho a uma reação valorosa do Luxemburgo. Anthony Lopes ainda teve de entrar em ação, mas as dúvidas dissiparam-se com a estreia a marcar de Palhinha, que entrou para segurar o miolo e transportou para a seleção o estado de graça que vive no Sporting.

Detalhes

Positivo

Diogo Jota foi mais uma vez felino de cabeça e marcou na hora certa. Nuno Mendes voltou à titularidade e fez outra exibição de alto nível. Vindos do banco, Pedro Neto e Palhinha acrescentaram qualidade.

Negativo

João Félix lesionou-se antes do intervalo, mas o que tinha feito até sair já justificava a substituição. Bernardo Silva esteve longe da inspiração de outras noites. Cancelo fartou-se de errar no início do jogo.

Árbitro

Os cartões amarelos que ditaram a expulsão do luxemburguês Chanot foram forçados. Dúvidas num lance de possível penálti sobre Renato Sanches, na primeira parte.