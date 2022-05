Luz do título sempre bem acesa na festa do novo campeão

Zaidu, nos descontos, deu a vitória e o campeonato aos azuis e brancos. Darwin ainda marcou, mas o golo foi anulado. A festa, no relvado, foi pacífica.

Onze anos depois, o F. C. Porto voltou a celebrar a conquista do campeonato na Luz, neste caso o 30.º título da sua história. Um prémio justo para a equipa mais competente e regular da competição.

Este sábado, no duelo da consagração e num palco escaldante, os dragões selaram a vitória no último suspiro, num duelo onde geriram a vantagem de poder jogar com o empate. Os azuis e brancos realizaram uma exibição calculista, prudente e sem correr grandes riscos, mas acabaram por vencer numa eletrizante fuga de Pepê concluída por Zaidu.