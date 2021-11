Luz quase esgotada para o Portugal-Sérvia

JN Hoje às 18:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O derradeiro encontro de Portugal na caminhada até ao Mundial, frente à Sérvia, no próximo domingo, pelas 19.45 horas, terá lotação esgotada no estádio da Luz.

Este é o último encontro do Grupo A da fase de qualificação europeia para o Campeonato do Mundo do Catar 2022 e os adeptos portugueses responderam à chamada, adquirindo a totalidade dos bilhetes colocados à venda nas lojas Continente, pelo que é esperada casa cheia.

A Federação Portuguesa de Futebol ainda tem um número limitado de ingressos disponíveis na categoria Bronze Seats e VIP Seats, que podem ser comprados a 150 e 175 euros, respetivamente.

A entrada no estádio só é permitida a quem esteja munido de documento de identificação e mediante a apresentação do certificado válido de vacinação completa ou teste PCR (72 horas antes) ou antigénio (48 horas), sendo que os auto-testes não são aceites.

Para facilitar o procedimento, será distribuída uma pulseira que dispensa a mostragem do certificado no momento da entrada no recinto.