Lyon confirma favoritismo frente ao Grenoble e está nas meias da Taça

O Lyon bateu, esta terça-feira, em casa, o Grenoble, da segunda liga, por 2-1, e assegurou uma vaga nas meias-finais da Taça de França, num jogo em que imperou a lei do mais forte.

Com o guarda-redes internacional português Anthony Lopes na baliza, o Lyon construiu uma vantagem de dois golos ainda no primeiro tempo, com o campeão do mundo argentino Nicolas Tagliafico a fazer as assistências para Barcola (24) e Jeffinho (38).

Na segunda parte, o Lyon tirou o pé do acelerador e viu a formação visitante ganhar alento quando, aos 74, Amine Sbai marcou, mas o marcador não mexeu mais até ao final do encontro e os primodivisionários garantiram a presença nas meias.

Os restantes jogos dos quartos de final, que se disputam na quarta-feira, opõem o Marselha (que eliminou o Paris Saint-Germain) ao Annecy, o Toulouse ao Rodez, e o Nantes ao Lens.