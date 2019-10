Lyon derrota Benfica no Seixal com golo no último lance

Nuno Barbosa Hoje às 17:33 Facebook

A equipa sub-19 do Benfica viu-se cedo em desvantagem no marcador, mas conseguiu empatar, sendo depois batida no último suspiro do jogo. Agora, o Lyon lidera isolado o Grupo G da Youth League.

Um bis de Mathis Rayan Cherki, avançado de apenas 16 anos, aos 9 e 90+4 minutos, garantiu o triunfo do Lyon sobre o Benfica, em jogo da terceira jornada da Youth League, prova que, na pretérita edição, foi conquistada pelo F. C. Porto.

Pelo meio, aos 37 minutos, Tiago Dantas ainda conseguiu empatar, na conversão de uma grande penalidade.

Refira-se que o Benfica, treinado por Jorge Maciel, alinhou de início com Celton Biai; João Ferreira, Pedro Álvaro, Morato e Rafael Rodrigues; Rafael Brito, Ronaldo Camará e Tiago Dantas; Tiago Gouveia, Gonçalo Ramos e Umaro Embaló. Depois, no decorrer da segunda parte, jogaram ainda Henrique Araújo, Paulo Bernardo, Jair Tavares, Tiago Araújo e Henrique Jocú.

No outro jogo do grupo, o Leipzig empatou, em casa, a uma bola, com o Zenit. Contas feitas, no fim da primeira volta do grupo, o Lyon é líder, com nove pontos, seguindo-se o Benfica (seis), o Zenit e o Leipzig (ambos com um ponto).