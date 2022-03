Lyon derrotado em Itália pela Juventus

JN/Agências Ontem às 23:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O Lyon, recordista de troféus, foi esta quarta-feira derrotado em casa da Juventus, por 2-1, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina.

A equipa gaulesa, que já venceu a prova sete vezes, ainda se adiantou no marcador aos oito minutos, pela norte-americana Catarina Macario, mas viu a sua tarefa complicada pela expulsão da australiana Ellie Carpenter, aos 68.

Em vantagem numérica, a Juventus, que nunca tinha chegado a esta fase da prova, deu a volta ao resultado, com golos de Cristiana Girelli (71 minutos) e Agnese Bonfantini (83).

Num encontro entre antigos campeões, o Arsenal e o Wolfsburgo empataram a um golo, com as alemãs a adiantarem-se no marcador aos 19 minutos, por Tabea Wassmuth, antes de as inglesas, a jogar em casa, empatarem por Lotte Wubben-Moy (89).

A segunda mão está marcada para 31 de março.