Lyon e Mónaco perdem antes das decisões da Liga Europa

JN Hoje às 18:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Os adversários de F. C. Porto e Braga foram derrotados para o campeonato francês e chegarão minimizados à segunda mão dos oitavos de final.

Estrasburgo e Rennes podem ter dado lições valiosas para Braga e F. C. Porto, respetivamente, ao derrotarem o Mónaco e o Lyon na 28.ª jornada da Ligue 1.

Os monegascos foram derrotados pela margem mínima no campo do Estrasburgo (1-0), antes de tentarem dar a volta à eliminatória com o Braga, depois de terem perdido na primeira mão, no Minho, por 2-0.

Já o Lyon, que está em vantagem no duelo com o F. C. Porto, graças ao triunfo no Dragão (0-1), perdeu, em casa, com o Rennes, por 2-4. A equipa de Peter Bosz chegou a ter quatro golos de desvantagem, mas evitou a goleada nos últimos minutos.

O Mónaco-Braga e o Lyon-F. C. Porto estão marcados para a próxima quinta-feira, às 17h45 e 20 horas, respetivamente.