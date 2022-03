Lyon goleia na antecâmara da visita ao Dragão

JN/Agências Hoje às 22:44 Facebook

O Lyon venceu na visita ao Lorient (4-1), em jogo da 27.ª jornada da Ligue 1. Esta foi a maior vitória do treinador Peter Bosz, no comando da equipa francesa, dias antes da visita ao Estádio do Dragão, para os oitavos de final da Liga Europa.

Logo aos cinco minutos Romain Faivre abriu o ativo e Moussa Dembélé, pouco depois dilatou a vantagem do Lyon. No arranque do segundo tempo Moffi ainda reduziu para o Lorient, mas Toko Ekambi (59") e Romain Faivre (78"), a marcar novamente, selaram a goleada da equipa, que teve Anthony Lopes na baliza durante os 90 minutos.

Com este resultado, o Lyon ocupa a sexta posição da tabela, com 41 pontos. Já o Lorient segue no 16.º posto, com 24 pontos.