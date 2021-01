Lyon isola-se no comando da Liga francesa

JN/Agências Hoje às 01:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O Lyon isolou-se esta quarta-feira à noite na liderança da Liga francesa, ao vencer o Lens, por 3-2, e beneficiar da inesperada derrota do Lille na receção ao Angers, por 2-1, em jogos da 18.ª jornada.

O líder do campeonato teve tudo a seu favor nesta 17.ª jornada do campeonato, já que o campeão Paris Saint-Germain também perdeu pontos, com o empate cedido ao Saint-Etienne (1-1).

A equipa em que joga o guarda-redes Anthony Lopes tem agora 39 pontos, contra 36 do Lille e do PSG, que ainda podem ser ultrapassados pelo Marselha, de André Villas-Boas, que está com 31 pontos, mas tem dois jogos em atraso.

Os marselheses regressaram às vitórias, após um empate e duas derrotas, a comprovar que ainda estão na corrida pelos primeiros lugares. Hoje, ganharam ao Montpellier por 3-1.

Com nove jogadores indisponíveis, entre os quais Neymar, Icardi e o português Danilo Pereira, o PSG estreou esta quarta-feira novo treinador, Mauricio Pochettino, antigo jogador do clube e que estava parado desde novembro de 2019.

A estreia não foi auspiciosa e o Saint-Etienne não ajudou - lutou pela vitória e chegou ao golo aos 19 minutos, por Hamouma. Kean empatou volvidos três minutos, mas o campeão não conseguiu passar disso.

No estádio Groupama, o Lyon chegou ao 3-0, com dois golos do endiabrado Depay (39 e 52, de grande penalidade) e outro de Fortes, na própria baliza (46). O Lens reduziu, através de Sotoca (56) e Doucouré (89), mas já não teve tempo nem talento para mais.

PUB

O Lille, que jogou com três portugueses na equipa (José Fonte, Xeka e Tiago Djaló), derrapou quando menos se esperava, na receção ao Angers, com Mathias Lage no onze.

Um bis do central Thomas, aos 05 e 10, colocou o Angers destacado no marcador. O Lille bem tentou reverter, não foi além de um golo de resposta, do veterano turco Burak Yilmaz, aos 42.

Destaque ainda, nesta jornada, para a goleada de 5-2 do Mónaco (com Gelson Rodrigues) em Lorient e dos 5-0 do Estrasburgo na receção ao Nîmes, lanterna-vermelha da prova.