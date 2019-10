Lyon já tem treinador para defrontar o Benfica

Hoje às 16:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Rudi Garcia foi anunciado esta segunda-feira como sucessor de Sylvinho no comando técnico do próximo adversário das águias na Liga dos Campeões.

O Lyon, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, anunciou a contratação do francês Rudi Garcia para o comando técnico da equipa, uma semana depois de ter despedido o brasileiro Sylvinho, que chegou no início da época mas não resistiu aos maus resultados.

Rudi Garcia, de 55 anos, assinou contrato até junho de 2021, depois de ter estado nas últimas três épocas ao serviço do Marselha, e ter tido passagens pela Roma, Lille, Le Mans, Dijon e Saint-Étienne.

"Escolhi Rudi Garcia porque é um lutador e que, tal como nós, tem a ambição de ganhar títulos e ter sucesso no palco europeu", justificou Juninho, o diretor desportivo do clube.

Os próximos compromissos do Lyon na Champions são diante do Benfica, a 23 de outubro, no Estádio da Luz, e a 5 de novembro, em Lyon, nas terceira e quarta jornadas do Grupo G.