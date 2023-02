Lyon segue para os quartos da Taça de França ao afastar Lille

JN/Agências Hoje às 21:03 Facebook

O Lyon, de Anthony Lopes, apurou-se, esta quarta-feira, para os quartos de final da Taça de França em futebol, ao afastar o Lille, de Paulo Fonseca, Tiago Djaló, José Fonte e André Gomes, nos 'oitavos', após grandes penalidades.

O encontro foi decidido no desempate por penáltis depois de uma igualdade 2-2 no tempo regulamentar, tendo a equipa de Lyon desperdiçado uma vantagem de dois golos, alcançada ainda nos primeiros 20 minutos da partida.

A equipa do guarda-redes luso entrou determinada e, aos oito minutos, Rayan Cherki colocou o Lyon em vantagem, que foi dobrada aos 21, por Alexandre Lacazette.

Contudo, os comandados de Paulo Fonseca não se renderam e reentraram na discussão do resultado aos 29 minutos, através do canadiano Jonathan David, tendo chegado ao empate aos 64, com um golo do avançado do Kosovo Edon Zhegrova.

O resultado não voltou a mexer e a eliminatória foi resolvida no desempate por grandes penalidades, tendo este sorrido ao Lyon por 4-2, formação que beneficiou das falhas de Remy Cabella e do guineense Mohamed Bayo para seguir em frente.

Dos restantes encontros dos oitavos de final já disputados, realce para a eliminação do primodivisionário Auxerre em casa frente ao secundário Rodez, no desempate por grandes penalidades, após 1-1 no tempo regulamentar.

O Auxerre, penúltimo classificado da divisão principal, anda conseguiu recuperar de uma primeira desvantagem no marcador, mas o Rodez, também penúltimo, mas da Ligue 2, acabou por gerir bem a vantagem de dois golos que chegou a dispor, vencendo por 3-2.

Em embates entre equipas da primeira divisão, o Nantes venceu em casa do Angers no desempate por grandes penalidades (4-2), após 1-1 no tempo regulamentar, juntando-se ao Toulouse, que recebeu e bateu o Reims por 3-1.

Do segundo escalão, seguem em frente o Grenoble, que afastou o Vierzon Foot, da quarta divisão, e o Anneccy, que venceu em casa do também secundário Paris FC no desempate por grandes penalidades (6-5), após 1-1 no tempo regulamentar.

A decorrer está ainda o grande embate da ronda entre o Marselha, de Nuno Tavares, que está lesionado, e Vítor Oliveira (Vitinha), e o Paris Saint-Germain, de Nuno Mendes, Danilo, Renato Sanches e Vítor Ferreira (Vitinha).