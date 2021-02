Lyon vence em Brest e lidera em França

JN/Agências Ontem às 23:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O Lyon sofreu para levar de vencido, fora de portas, o Brest, por 3-2, ascendendo à liderança da Liga francesa, na abertura da 26.ª jornada.

A equipa que conta com o guarda-redes internacional português Anthony Lopes chega aos 55 pontos, tantos quantos tem o Lille, que só joga na 26.ª jornada em Lorient, no domingo.

Por enquanto, a liderança é do Lyon, já que os dois clubes empataram na primeira volta, 1-1, e no saldo de golos os atuais primeiros têm uma diferença de 30, contra 27 do Lille.

Na disputa a três pelo primeiro lugar está também o Paris Saint-Germain, especialmente motivado depois da vitória sobre o Barcelona, para a Liga dos Campeões. O clube da capital, que está com 54 pontos, defronta o Mónaco, no domingo.

Em Brest, o Lyon chegou ao intervalo a vencer por 3-0, golos de Paqueta (9), Aouar (29) e Depay (44, de grande penalidade). A segunda parte foi de recuperação da equipa da casa, insuficiente no entanto, com golos de Chardonnet (53) e Cardona (75).