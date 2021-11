Lyon vence Sparta de Praga e segura primeiro lugar

JN/Agências Hoje às 22:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O Lyon assegurou esta quinta-feira o primeiro lugar do grupo A da Liga Europa ao derrotar o Sparta, na quarta jornada, com o Eintracht Frankfurt a vencer o Olympiacos, de Pedro Martins, assegurando um dos lugares de apuramento.

No grupo A, o Lyon, com o guarda-redes Anthony Lopes a titular, segurou o primeiro lugar e o apuramento para os oitavos de final da prova, depois de derrotar os checos do Sparta de Praga, por 3-0, com três golos marcados na segunda parte, enquanto os dinamarqueses do Brondby empataram a um golo na receção aos escoceses do Rangers.

O Lyon lidera com 12 pontos, seguido do Sparta e do Rangers, ambos com quatro, e do Brondby, com dois.

No grupo D, os alemães do Eintracht Frankfurt foram à Grécia vencer o Olympiacos por 2-1, o que lhes permitiu distanciarem-se na liderança, com 10 pontos, mais quatro do que a equipa orientada pelo português Pedro Martins, o que lhes garante um dos dois primeiros lugares do grupo e o apuramento para a próxima fase.

Nestes grupos, as duas equipas mais mal classificadas, os turcos do Fenerbahce, treinados pelo português Vítor Pereira, com dois pontos, e os belgas do Antuérpia, com um apenas, estão a defrontar-se na Bélgica.

Já a Real Sociedad empatou na receção aos austríacos do Sturm Graz, no grupo B.

O técnico da equipa basca poupou alguns habituais titulares, como o central Aritz Elustondo, o lateral esquerdo Diego Rico e o ponta de lança sueco Aleksander Isak, e a verdade é que o Sturm Graz surpreendeu na primeira parte ao adiantar-se no marcador aos 38 minutos, pelo médio Jacob Jantscher.

PUB

Na segunda parte, a Real Sociedad cedo restabeleceu o empate, pelo avançado norueguês Alexander Sorloth, mas não teve capacidade para dar a volta ao resultado e desfeitear a defesa austríaca.

Com estes dois pontos perdidos, que podem ser determinantes para o apuramento, a equipa basca segue em segundo lugar no grupo, com seis pontos, atrás do líder Mónaco, que hoje empatou sem golos com o PSV Eindhoven, e que soma oito, e à frente da equipa holandesa, que segue com cinco, e do Sturm Graz, que soma o ponto que conquistou hoje no País Basco.

No grupo E, os turcos do Galatasaray cederam um empate caseiro a um golo frente aos russos do Lokomotiv de Moscovo, mas no final desta jornada vão manter a liderança, com oito pontos, enquanto aguardam pelo desfecho da partida entre o Marselha e a Lazio, em França.

Os belgas do Genk subiram, provisoriamente, ao segundo lugar do grupo H, com quatro pontos, ao empatarem hoje a dois golos na receção aos ingleses do West Ham, favoritos à vitória no grupo, que lideram com 10, mas falta ainda disputar a partida entre o Dínamo Zagreb e o Rapid Viena, na Croácia.

O Nápoles confirmou o seu favoritismo ao golear hoje o Legia, de Josué, Yuri Ribeiro, André Martins e Rafael Lopes, por 4-1, na Polónia, desalojando-o da liderança do grupo C, mas vai ter ainda de aguardar pelo desfecho da partida entre os ingleses do Leicester, que jogam em casa, e os russos do Spartak Moscovo, treinados por Rui Vitória.

Esta época o modelo competitivo mudou, com os vencedores dos oito grupos da Liga Europa a entrarem diretamente nos "oitavos", enquanto os segundos colocados disputam os 'play-off' - a que se juntam os terceiros da Liga dos Campeões -, ao passo que os terceiros classificados são relegados para a nova Liga Conferência Europa.