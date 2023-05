Mação-Benavente: resultado de 60-0 remetido para o Ministério Público

JN Hoje às 09:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O resultado de 60-0 com que o Mação derrotou o Benavente na última jornada do campeonato distrital de futsal de Santarém não foi homologado pela associação local, que já denunciou o caso ao Ministério Público.

A Associação de Futebol de Santarém decidiu "não proceder à homologação" do 60-0 com que o Mação derrotou o Benavente, bem como "não homologar o resultado da prova", ou seja o título de campeão distrital que chegou a ser celebrado pelo Mação.

Apontando a "um resultado inconcebível para um normal jogo de futsal" e à "denúncia disciplinar adiantada pelo membro da Direção desta associação presente no jogo e do qual se viu, perante o que assistiu, forçado a abandonar o recinto", a A. F. Santarém "decidiu enviar participação ao Conselho de Disciplina" e cumprir o "dever de comunicação ao Ministério Público a eventual ocorrência de infração que possa revestir natureza e motivação criminal ou contraordenacional".

PUB

"Os factos e as circunstâncias em que os mesmos se verificaram, representam, na opinião desta Direção, indícios de eventuais práticas de crimes, atenta a disciplina consagrada na Lei n.º 50/2007 de 31 de agosto, que veio estabelecer um novo regime de responsabilidade penal por comportamentos suscetíveis de afetar a verdade, a lealdade e a correção da competição e do seu resultado na atividade desportiva", pode igualmente ler-se no comunicado publicado pelo organismo que rege as competições de futebol e futsal do distrito de Santarém.

Na partida para a 20.ª e última jornada do campeonato distrital de futsal de Santarém, o Vitória de Santarém somava os mesmos 46 pontos que o Mação, mas beneficiava de uma larga vantagem no critério de desempate, a diferença entre golos marcados e sofridos (os dois conjuntos estavam empatados no confronto direto) - um diferencial de 33 golos entre as duas equipas.

O Mação venceu, no sábado, o Benavente (que entrou em campo com apenas três jogadores) por 60-0, anulando, assim, o avanço de 33 golos do Vitória de Santarém que, apesar de ter derrotado o Gruder por 7-5, viu o campeonato fugir do seu alcance.