Macedo de Cavaleiros reforça-se com João Loureiro

Lateral-direito brasileiro vai prosseguir a carreira no futebol distrital, depois de ter brilhado no Mirandela. Fez formação no Vasco da Gama.

João Loureiro aceitou a proposta para se juntar ao projeto do Clube Atlético Macedo de Cavaleiros e é reforço de peso para as ambições do clube em chegar ao Campeonato de Portugal.

Aos 27 anos, o lateral-direito vai abraçar nova aventura na carreira, ele que durante seis épocas brilhou no Mirandela e fez parte da formação no Vasco da Gama, histórico clube brasileiro.