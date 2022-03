Macedónia do Norte é a adversária de Portugal na final do play-off

JN Hoje às 21:42 Facebook

Um golo de Trajkovski, aos 90+2 minutos, colocou esta quinta-feira a Macedónia do Norte na final do caminho 3 do play-off de qualificação para o Mundial2022, ao eliminar a campeã europeia Itália, em Palermo, por 1-0, encontrando Portugal no último obstáculo até à fase final.

Um tiro certeiro em quatro remates à baliza foram suficientes para a formação dos bálcãs deixar de fora do Campeonato do Mundo do Catar a seleção transalpina.

Os comandados de Roberto Mancini tiveram inúmeras ocasiões para seguirem em frente na prova, mas não as souberam aproveitar.

A Macedónia do Norte tem agora Portugal pela frente na final do caminho 3 , num encontro marcado para o próximo dia 29 de março, pelas 19.45 horas, no estádio do Dragão.