Mackenzie McDonald adversário de João Sousa na primeira ronda do US Open

JN/Agências Ontem às 23:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O tenista português João Sousa vai defrontar o norte-americano Mackenzie McDonald na primeira ronda do US Open, quarto Grand Slam da temporada, naquele que será o quinto duelo entre ambos, ditou o sorteio

Na nona vez que irá competir no 'major' norte-americano, o jogador vimaranense, atual 59.º colocado da hierarquia ATP, tem estreia marcada frente a um adversário (77.º) que já defrontou por três vezes esta temporada, tendo perdido duas e vencido uma.

McDonald superou Sousa na primeira ronda da fase de qualificação de Madrid e na primeira fase do quadro principal de Maiorca, com o vimaranense, pelo meio, a bater o adversário no "qualifying" de Roma.

O primeiro jogo entre os dois aconteceu em março de 2019, em Indian Wells, com o norte-americano a levar a melhor.

Em Flushing Meadows, Sousa tem como melhor resultado os oitavos de final, em 2018.

João Sousa poderá ter a companhia dos compatriotas Pedro Sousa e Nuno Borges no quadro principal, caso ultrapassem as fases de qualificação.