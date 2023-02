Madeira mostrou jogo mais faltoso mas esta liga já viu piores dias

António M. Soares Hoje às 09:26 Facebook

Média de faltas da Liga abaixo da Ligue 1, Série A e La Liga. Melhor só na Bundesliga e na Premier League, onde se cometem menos infrações.

O Marítimo-F. C. Porto chegou ao fim com um total de 43 faltas resultantes de 28 infrações cometidas pelos madeirenses e 15 pelos campeões nacionais e é, à 18.ª jornada, o encontro mais faltoso do campeonato. Porém, a liga portuguesa já viu piores dias, bastando para isso olhar para a temporada passada para descobrir um jogo mais faltoso - Paços de Ferreira-Famalicão - que somou 52 faltas, depois dos pacenses terem cometido 34 infrações e os famalicenses 18. Em 2020/21 há registo de um Farense-Paços de Ferreira com 49 faltas (24+25) e em 2019/20 um Tondela-Marítimo com 50 faltas cometidas (21+29).

Ainda que o jogo faltoso esteja sempre a mais no futebol, uma comparação com o que se passa além-fronteiras ajuda sempre a perceber melhor em que ponto estamos e, neste caso particular, a liga portuguesa surge em bom plano. Os dados aqui ao lado mostram que a média de faltas cometidas pelas equipas portuguesas fica abaixo, por exemplo, da Ligue 1, que totaliza em média 258 faltas por clube. Ligas como a Série A e La Liga contam uma média de 248 faltas por clube. Só depois surge Portugal, com 236 faltas por clube e, portanto, num cenário menos carregado do que se poderia pensar. Melhor mesmo só a Bundesliga, com uma média de 213 faltas por clube e a Premier League, que soma 209 faltas, em média.