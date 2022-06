Madjer de luto pela morte da mãe: "É o dia mais difícil da minha vida"

JN Hoje às 14:10 Facebook

O antigo jogador de futebol de praia está de luto pela morte da mãe, Ivone.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, o atual coordenador geral da seleção nacional de futebol de praia partilhou a notícia do falecimento. "Hoje é o dia mais triste da minha vida", escreveu, deixando elogios.

"Despedir-me fisicamente de quem me trouxe ao mundo e de quem fez, tal como ela dizia "das tripas coração" para que nada nos faltasse. O T0 em S.J do Estoril era um palácio onde eram felizes 5 filhos e uma MÃE e ainda cabia quem mais viesse. No meio de tanta 'loucura' o Amor imperava e passando gerações. A velha frase utilizada pela Ivone 'tirar da própria boca para dar aos filhos' alimentou o nos sempre o coração. Muito mais há para contar ao longo da minha vida... deixando o teu legado aos teus netos e mantendo te viva entre nós. AMO-TE ETERNAMENTE MÃE", pode ler-se.