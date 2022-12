Madjer destaca moral africana

Rui Farinha, em Doha Hoje às 12:40 Facebook

Rabah Madjer, antiga lenda do F. C. Porto, vive no Catar e tem acompanhado, ao pormenor, todos os jogos do Mundial.

Em conversa com o JN, o argelino, hoje com 63 anos, garante que não há favoritos no duelo dos quartos de final, entre Marrocos e Portugal.

"Vai ser um jogo difícil para as duas seleções. Marrocos está muito moralizado por chegar aos quartos, fez um jogo enorme frente à Espanha, é uma equipa combativa e joga em bloco. Além disso, defende bem... cuidado com Marrocos", avisou, acrescentando que há outros fatores a dar força. "É a primeira vez que um país magrebino chega tão longe num Mundial".

Apesar das qualidades do adversário, Madjer salientou que Portugal é igualmente forte. "Jogou muito bem com a Suíça, marcou seis golos e mostrou qualidade individual, Gonçalo Ramos marcou três golos. Se repetir a última exibição pode não ter problemas em vencer". Ronaldo, contudo, deve ficar no banco. "É uma situação difícil até para o selecionador. Portugal ganhou bem à Suíça, se calhar não faz sentido mudar o onze".