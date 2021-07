Madjer é convidado da FIFA no sorteio do Mundial

JN/Agências Hoje às 19:50 Facebook

Madjer, antigo internacional português e cinco vezes eleito o melhor jogador do mundo, é um dos convidados para o sorteio da fase final do Mundial de futebol de praia, agendado para quinta-feira.

"A lenda do futebol de praia Madjer e o antigo capitão russo Alexey Smertin vão ajudar a decidir o destino dos 16 finalistas no sorteio de 8 de julho", revelou em comunicado a FIFA, com o sorteio a arrancar às 13 horas em Zurique, na Suíça.

"O Mundial de futebol de praia da FIFA é a competição que todos os jogadores sonham em fazer parte. Eu tive a sorte de o jogar em nove ocasiões, e ganhá-lo duas vezes é uma grande honra que sempre guardarei comigo", assinalou Madjer, campeão do mundo por Portugal em 2015 e 2019.

Portugal está inserido no pote 1, em conjunto com o Brasil, o Taiti e a Rússia (país anfitrião), da fase final da competição, que se realiza entre 19 e 29 de agosto, em Moscovo, na Rússia.

No pote 2 estão Japão, Senegal, Suíça e Espanha, no pote 3 Paraguai, El Salvador, Emirados Árabes Unidos (EAU) e Uruguai, e no pote 4 Omã, Bielorrússia, EUA e Moçambique.