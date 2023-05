Mads Pedersen vence sexta etapa do Giro

Mads Pedersen venceu, ao sprint, a sexta etapa da Volta a Itália em bicicleta, sendo o mais rápido nos 162 quilómetros com início e fim em Nápoles. Não se registaram diferenças entre os grandes candidatos ao triunfo final, com João Almeida a chegar integrado no pelotão e a manter o quarto lugar da geral.

Depois das quedas que marcaram a tirada de quarta-feira, o percurso desta quinta-feira foi bem mais tranquilo, muito embora o sprinter Mark Cavendish tenha voltado a cair e dois dos candidatos à camisola rosa tenham apanhado susto.

Primoz Roglic furou, mas acabou por reentrar no pelotão, tal como Geraint Thomas, que viu a corrente saltar da bicicleta a poucos quilómetros da meta, obrigando a INEOS a trabalho extra para o recolocar no grupo.

O final foi absolutamente dramático para os dois mais combativos do dia. Simon Clarke e Alessandro De Marchi estiveram muito perto de fazer vingar a fuga, mas a dupla foi apanhada a apenas 300 metros da linha de chagada, que corou Pedersen. O sprinter dinamarquês da Trek festejou finalmente no Giro, depois de já o ter feito na Volta a França e na Volta a Espanha, sendo mais rápido do que Jonathan Milan e Pascal Ackermann.