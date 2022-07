Madson é cónego até 2026

O extremo brasileiro Madson, de 22 anos, é reforço do Moreirense para as próximas quatro temporadas, ficando o emblema vimaranense com a opção de renovar o vínculo por mais uma época.

O avançado, que na temporada passada representou o Estrela da Amadora, por empréstimo do Corinthians, foi um dos destaques da formação da Reboleira na Liga 2, tendo sido opção em 29 partidas e com um registo de quatro golos.



Antes da primeira aventura fora do seu país, Madson representou o Santa Cruz, o Atlético Goianiense, o Internacional Alagoano e o Fortaleza.



Madson já se juntou ao coletivo no estágio que decorre em Ofir até ao próximo sábado e poderá ser opção para o amigável com o Paços de Ferreira.