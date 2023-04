Mãe de Hakimi ajudou o filho a "livrar-se" da ex-mulher

JN Hoje às 13:32 Facebook

Lateral marroquino salvou-se de um divórcio que lhe seria muito prejudicial a nível financeiro ao colocar todos os bens no nome da progenitora.

A mãe de Achraf Hakimi explicou, em declarações à imprensa marroquina, a razão de todos os bens e o dinheiro do futebolista do PSG terem sido colocados em nome dela, depois de a atriz Hiba Abouk, ex-mulher do defesa, ter pedido o divórcio.

O fim do casamento surgiu quando o jogador foi acusado de violação e Abouk contava exigir metade das bens, mas em tribunal ficou a saber que Hakimi na realidade não tem nada. "Se o meu filho não fizesse isto, não conseguiria livrar-se desta mulher", afirmou a mãe de Hakimi, Saida Kakimi.

O jogador tem um salário anual de cerca de 10 milhões de euros no Paris Saint-Germain e, segundo a imprensa francesa, a atriz, que tem dois filhos com Hakimi, pretendia reclamar metade da fortuna.

Recorde-se que o internacional marroquino está a ser investigado por, alegadamente, ter violado em fevereiro uma jovem de 24 anos, em Paris. Hakimi negou as acusações e a advogada disse que tudo não passa de uma "tentativa de chantagem".