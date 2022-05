Mãe de Mbappé anuncia acordo com o Real Madrid e PSG

Avançado francês deverá anunciar o seu futuro durante o fim de semana.

A novela sobre Kylian Mbappé estará perto de chegar. O contrato do avançado com o PSG termina este verão e tem sido associado a uma transferência para o Real Madrid, mas a hipótese de permanecer no clube francês não está descartada.

"Temos acordo com o Real Madrid e com o PSG, cabe ao Kylian (Mbappé) decidir. As duas ofertas de ambos os clubes são praticamente idênticas, agora resta ele tomar a decisão", revelou Fayza Lamari, mãe do jogador, ao Kora Plus.

O futuro de Mbappé tem feito correr muita tinta, não só por se tratar de um dos melhores jogadores da atualidade, mas também por movimentar muito dinheiro. Seja ir para o Real Madrid como ficar no PSG, o contrato que assinaria seria com valores estratosféricos. Segundo a imprensa internacional, deverá receber cerca de 50 milhões de euros anualmente, com avultados prémios de assinatura a rondar os 100 milhões de euros.