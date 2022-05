Mãe de Mbappé desmente acordo com o PSG

A imprensa francesa avançou que Kylian Mbappé tinha chegado a acordo com o Paris Saint-Germain para a renovação de contrato, mas a mãe do avançado desmentiu a informação.

O jornal francês "Le Parisien" tinha avançado esta quinta-feira que Kylian Mbappé iria renovar com o PSG, auferindo um salário de 50 milhões de euros por ano e um prémio de assinatura de 100 milhões, para prolongar o vínculo por mais duas épocas, com mais um de opção.

No entanto, a mãe do avançado comunicou nas redes sociais que "não há nenhum acordo com o PSG ou outro clube, as conversações quanto ao futuro do Kylian continuam em serenidade para permitir que ele tome a decisão correta, em respeito a todas as partes", pode ler-se.

Mbappé termina contrato com o PSG no final da presente temporada e tem sido ligado a uma transferência para o Real Madrid.