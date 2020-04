Mãe de Pep Guardiola morre vítima de coronavírus

Hoje às 15:41 Facebook

Dolors Sala Carrió, mãe do treinador espanhol Pep Guardiola, faleceu esta segunda-feira, com 82 anos, vítima do novo coronavírus.

A informação foi avançada pelo Manchester City através de uma publicação na rede social twitter.

"A família do Manchester City está devastada com a morte da mãe de Pep Guardiola, Dolors Sala Carrió, em Manresa, Barcelona, após contrair coronavírus. Ela tinha 82 anos. Todos os associados do clube enviam as condolências a Pep, a todos os familiares e amigos neste momento tão devastador", pode ler-se na nota publicada pelos citizens.



Dolors Sala Carrió tinha 82 anos e morava na região de Manresa, em Barcelona.