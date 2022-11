Mafra vai ao Dragão empatar com o F. C. Porto

O F. C. Porto empatou esta sexta-feira a duas bolas diante do Mafra, em jogo da primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

A primeira parte não podia ter corrido pior para os dragões. Mostraram dificuldades em "engatar" no jogo e o Mafra aproveitou, ao marcar logo à passagem dos 15 minutos através de Enca Fati. A descoordenação portista manteve-se, apesar de uma maior posse de bola falharam em encontrar os caminhos para a baliza adversária e o Mafra voltou a aproveitar. A bola embateu no braço de Bruno Costa e, após revisão no VAR, o árbitro Miguel Nogueira assinalou grande penalidade, que Gui Ferreira converteu.

O F. C. Porto foi para o intervalo com uma desvantagem de dois golos e entrou na segunda parte a todo o gás. Pepê marcou logo aos 48 minutos para festa no Dragão e os azuis e brancos ganharam outra força, conseguindo chegar com mais critério perto da baliza do Mafra. Aos 70 minutos Toni Martínez igualou a partida e, apesar das várias investidas, o F. C. Porto não conseguiu completar a reviravolta.

Perante este resultado, Vizela, Chaves, F. C. Porto e Mafra somam um ponto no Grupo A da Taça da Liga.