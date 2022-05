Magic Johnson e Larry Bird dão nome a prémios da NBA

JN/Agências Hoje às 20:25 Facebook

As lendas da NBA Magic Johnson e Larry Bird vão dar nome às novas distinções individuais da Liga Norte-A,mericana de basquetebol, que vão premiar os melhores jogadores nas finais de conferência nos play-offs.

"Larry Bird (Este) e Ervin 'Magic' Johnson (Oeste) ajudaram a definir a NBA moderna através do seu talento e sucesso individuais" com os Boston Celtics e Los Angeles Lakers, justificou a NBA.

As duas figuras do basquetebol mundial, e que foram campeões olímpicos pelos Estados Unidos em Barcelona1992, encontraram-se por três vezes nas finais, com a rivalidade entre ambos a proporcionar momentos de jogo memoráveis.

"Obrigado NBA por me nomear para o novo troféu MVP das finais da Conferência Oeste, estou honrado", twittou Magic Johnson, 62 anos, e que conquistou cinco títulos, em 1980, 1982, 1985, 1987 e 1988.

Bird, de 65 anos, que levou os Celtics a três títulos na mesma década (1981, 1984 e 1986) e foi três vezes MVP, contribuiu para o renascimento da competição, que continuaria com a chegada de Michael Jordan, dos Chicago Bulls, na década de 1990.

Bob Cousy e Oscar Roberton vão dar o nome aos troféus concedidos aos vencedores das conferências Este e Oeste.

Para celebrar o 75.º aniversário, a NBA mudou ainda o design dos seus troféus.