Magnus Cort faz o pleno em etapa atribulada e Almeida evita percalços

Corredor dinamarquês conseguiu vencer pela primeira vez na Volta a Itália e faz a triologia de êxitos nas grandes provas mundais. Português João Almeida consegue escapar a várias quedas que assolaram o pelotão segue no quarto lugar da geral

O dinamarquês Magnus Cort (EF-Education) entrou hoje no restrito lote de ciclistas que venceram etapas nas três maiores provas mundiais da modalidade. O corredor nórdico, que já somava êxitos nas Voltas a França e Espanha, capitalizou uma fuga para ser o mais forte na 10.ª etapa do Giro, onde nunca tinha vencido.

Numa etapa marcada pelo mau tempo, que causou quedas e abandonos importantes, como o de Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), o português João Almeida (UAE-Emirates) conseguiu evitar percalços, e chegou, no 24.º posto, juntos dos primeiros favoritos à vitória final.

O luso manteve o quarto lugar da geral, com 22 segundos de desvantagem para o líder da corrida Geraint Thomas (INEOS).

Almeida viu o seu companheiro de equipa Jay Vine ser vítima de queda e atrasar-se na classificação, saindo do top-10, o que tornou o português ainda mais protagonista dentro da equipa dos Emirados.

Antes dessa queda do australiano, o destino da etapa começou a ser desenhado quando o canadiano Derek Gee (Israel Premier Tech) e o italiano Alessandro de Marchi (Jayco AlUla) desenharam a fuga do dia, ao qual se juntou, mais tarde Magnus Cort.

O entendimento entre o trio foi perfeito, ao contrário do que acontecia no pelotão, que ainda tentou uma aproximação, mas já não conseguiu anular a escapada, que chegou à reta da meta com mais de 40 segundos de vantagem.

Aí, Gee e Marchi ainda tentaram evitar o inevitável, tentando a escapar a Cort, mas ao não conseguiram impor diferenças, expuseram à melhor ponta final do dinamarquês, que sprintou para o triunfo inédito, e deixou os rivais nos restantes lugares do pódio do dia.

Na geral, o britânico Geraint Thomas (INEOS), lidera com dois segundos de vantagem para o esloveno Primoz Rglic (Jumbo-Visma), e cinco para o compatriota e companheiro de equipa Tao Geoghean Hart, com João Almeida logo a seguir aos lugares do pódio, a 22 segundos da camisola rosa.