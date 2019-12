Mahtieu falha treino do Sporting e está em dúvida para Linz

Hoje às 16:17 Facebook

Jérémy Mathieu falhou, esta terça-feira, o treino do Sporting e está em dúvida para o duelo de quinta-feira na Áustria, com o LASK Linz, da sexta e última jornada do Grupo D da Liga Europa.

De acordo com os leões, o central de 36 anos, titular no último domingo com o Moreirense (1-0), em jogo da Liga, fez trabalho de recuperação na Academia de Alcochete e nem subiu ao relvado.

Tal como tinha acontecido na segunda-feira, Jovane Cabral, a recuperar de lesão, integrou parte do treino, mas ainda sob vigilância médica, depois de ter estado no ginásio.

Antes da sessão, todo o plantel do Sporting e equipa técnica enviaram uma mensagem de solidariedade para o defesa internacional português Luís Neto, que permanece internado num hospital, depois ter sofrido uma fratura com pneumotórax associado no duelo com a formação de Moreira de Cónegos.

Os jovens Hugo Cunha e Eduardo Quaresma, futebolistas da equipa de sub-23, também integraram os trabalhos do plantel principal, assim como Matheus Nunes, Rodrigo Fernandes e Pedro Mendes, que regularmente já treinam com a equipa.

Na quarta-feira de manhã, o Sporting viaja até à Áustria e treina no Linzer Stadion, palco do jogo, às 18 horas.

O LASK Linz-Sporting, que vai decidir o primeiro lugar do Grupo D, está agendado para as 17.55 horas.