Maia recebe Taça do Mundo de Ginástica Acrobática

A cidade da Maia, no distrito do Porto, vai receber a Taça do Mundo de Ginástica Acrobática e, simultaneamente, é anfitriã do International Acro Cup, uma competição particular promovida pelo Acro Clube da Maia. As duas provas serão, respetivamente, a maior prova de Ginástica Acrobática alguma vez realizada a nível mundial e o maior torneio gímnico jamais realizado em Portugal, realizados entre 12 e 15 de maio.

No total estarão envolvidos nas duas competições mais de 1500 pessoas, entre as quais mais de 1300 são ginastas, de um total de 24 países, no evento que terá lugar no Complexo Municipal de Ginástica da Maia e no Complexo de Ténis da Maia.

Para Lourenço França, diretor técnico das provas, a organização deste evento requereu muito trabalho de logística, uma vez que os participantes tiveram de ser distribuídos por "15 hotéis fora da Maia", até porque esta é a edição com maior número de pessoas envolvidas, que até necessitou de utilizar dois espaços para albergar todas as competições.

"Além do orgulho em receber a Taça do Mundo de Ginástica Acrobática é fantástico sabermos que a International Acro Cup está em constante crescimento. Na primeira edição, em 2007, eram apenas 80 pessoas e agora estamos a bater recordes, ano após ano", considera o dirigente.

Lourenço França indica a "hospitalidade lusa e o profissionalismo na organização do evento" como os principais motivos para Portugal ser eleito como anfitrião da Taça do Mundo, que até teve um estreante especial: a Ucrânia.

"Foi muito complicado conseguir envolver a Ucrânia por causa do que se passa no país, mas fizemos questão de os ter presentes. Como os atletas estão a treinar noutros países como a Bélgica, Hungria ou Polónia trazê-los ao evento envolveu acertar tudo com várias federações, o que é muito complicado, mas valeu a pena", revela.

Quanto à possibilidade de Portugal conquistar medalhas, o diretor técnico acredita que o sucesso recente de ginastas como Ana Rita Teixeira e Rita Ferreira perspetiva boas hipóteses nesse capítulo.