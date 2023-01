Maia também abraça o "ABC da Bola" da AF Porto

JN Hoje às 18:06 Facebook

Projeto expande o futebol e o futsal para o quinto concelho do distrito. O presidente da AF Porto, José Neves, esteve em Pedrouços para também realçar a necessidade em cativar mais mulheres para o desporto.

O programa "ABC da Bola", iniciativa da Associação de Futebol do Porto, continua a expandir-se pelo distrito do Porto e, desde esta segunda-feira, está em vigor na Maia, mais concretamente em Pedrouços.

Depois de Vila do Conde, Gaia, Baião e Gondomar, José Neves, líder da AF Porto, foi à Escola Básica do Paço espalhar a palavra da importância e da urgência em estimular a atividade física, neste caso através do futebol e do futsal. Ao mesmo tempo, o dirigente sublinhou a necessidade de cativar mais raparigas e mais mulheres para o desporto e para o futebol.

"Queremos que estas crianças, antes de mais, pratiquem desporto, que brinquem, que interajam e queremos que mais mulheres venham para o desporto. Queremos mais atletas, mais árbitras, mais enfermeiras e mais médicas e mais mulheres dirigentes para nos ajudarem nesta missão", disse o dirigente, enfatizando o facto de "Portugal ser um dos países onde se pratica menos desporto". "As nossas crianças são muito obesas ainda e isso deve-se à ausência da prática desportiva e de uma alimentação saudável", acrescentou José Neves.

No lançamento da iniciativa em Pedrouços também marcou presença Sérgio Almeida, diretor do agrupamento de escolas, para quem este tipo de parcerias "são determinantes". "O desporto é cada vez mais fundamental para as gerações mais jovens, é o início de um bom caminho", explicou.

Já Hernâni Gonçalves, vereador do Desporto da Câmara Municipal da Maia, enalteceu o papel da AF Porto, que "está sempre disponível para criar novos projetos e dinamizar o desporto", até porque, defende, "há muito por fazer na atividade física e no desporto".

O "ABC da Bola" é um projeto pioneiro da AF Porto, que entrou em vigor neste ano letivo e que pretende inserir o futebol e o futsal no currículo escolar dos 18 concelhos do distrito do Porto.