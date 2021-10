Maior goleada de sempre dos Sub-21 de Portugal termina com 11 golos

Ontem às 22:07 Facebook

A seleção de sub-21 de Portugal conseguiu a maior goleada da história portuguesa, ao vencer o Liechtenstein por 11-0 .Ao intervalo vencia por 9-0.

A seleção portuguesa de sub-21 conseguiu, em Vizela, a maior goleada de sempre em jogos de futebol desta categoria, ao derrotar o Liechtenstein por 11-0.

Ao intervalo, com quatro golos de Gonçalo Ramos, dois de Fábio Silva, um de André Almeida, outro de Nuno Tavares e mais um, de penálti, de Fábio Vieira, a equipa comandada por Rui Jorge já tinha igualado a maior vitória de sempre, obtida frente ao mesmo Liechtenstein, há precisamente três anos, a 11 de outubro de 2018, em jogo de qualificação para o Campeonato da Europa, disputado naquele principado do centro da Europa.

Na segunda parte, Tiago Tomás (63 m) e Francisco Conceição (76) completaram a goleada que fica para a história.

Este foi o segundo jogo qualificação para o Europeu de 2023, depois do triunfo sobre a Bielorrússia, por 1-0, na jornada inaugural da qualificação para o Europeu de 2023 na categoria.

Após esta vitória, Portugal isolou-se no segundo lugar do grupo, com seis pontos, resultantes de duas vitórias em outros tantos jogos, menos um ponto do que o líder Chipre, que tem mais um jogo, enquanto o Liechtenstein é sexto e último, sem qualquer ponto em quatro jogos.

A seleção portuguesa volta a entrar em ação na próxima terça-feira, deslocando-se à Islândia, quarta classificada do grupo, com quatro pontos.

O Liechtenstein é vítima preferencial da seleção de Rui Jorge, que além dos 9-0 em outubro de 2018, já tinha vencido, também por 7-0, a mesma seleção, no mesmo ano, em encontro da 6.ª jornada do apuramento para o Euro 2019 em sub-21. Ao intervalo estava 5-0. Chipre, em 2001, e Malta, em 1993, também já tinham sido castigados com o mesmo resultado.

Nos seniores, a vítima é a mesma: o Liechtenstein foi goleado por 8-0, duas vezes: a 18 de dezembro de 1994, na antiga Luz, e a 9 de junho de 1999, em Coimbra. A par dos 8-0 ao Kuwait, a 19 de novembro de 2003, em Leiria, são os resultados mais avolumados da seleção principal.