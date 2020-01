Maior indemnização da história para Antonio Conte

Hoje às 20:53 Facebook

Treinador italiano vai receber mais de 30 milhões de euros do Chelsea por causa do processo que o levou à saída do clube.

É a maior indemnização da história do futebol inglês e vai para Antonio Conte. O treinador italiano viu o tribunal dar-lhe razão no diferendo que mantinha com o Chelsea, depois de ter sido despedido do clube inglês no final da época 2017/18.

Na altura, Conte apenas terá recebido 85 mil euros de indemnização, valor que o técnico achou demasiado baixo, tendo levado o caso a tribunal.

Agora, a sentença, lida na sexta-feira passada, ditou que "o treinador foi despedido injustamente" e por isso terá que receber todo o dinheiro que lhe restava no contrato. Ou seja, 31 milhões de euros.