Maior revolução do Sporting teve o pior desfecho

Rui Farinha Hoje às 19:50

Ruben Amorim mudou seis peças no onze, alteração profunda que não se via desde janeiro.

No jogo com o Arouca, Ruben Amorim operou a maior revolução da época no onze, mudou seis jogadores, e perdeu o encontro, por 1-0, o que deixa os leões a 12 pontos da liderança. O número de alterações feitas só encontra paralelo com o jogo disputado diante do Vizela, em janeiro, mas que se traduziu na vitória do Sporting por 2-0.

Como consequência, os leões somaram a quarta derrota no campeonato e, face a 12 pontos de distância para o líder Benfica, a luta pelo título tornou-se uma miragem. A aposta nos jovens, Essugo e Nazinho, não trouxe benefícios, ambos acabaram por ser substituídos já depois da equipa sofrer o golo do Arouca. Ricardo Esgaio, Rochinha, Pedro Gonçalves e Arthur Gomes foram os outros jogadores lançados pelo técnico frente ao conjunto de Armando Evangelista.