Maioria dos campeonatos distritais regressa à competição

Das 18 associações nacionais, dez vão dar sequência às competições e três põem um ponto final. Cinco ainda ponderam.

Após uma paragem de dois meses e meio, a partir de maio regressam as competições distritais e dez associações de futebol, a maioria no mapa continental, está a planear terminar as provas dentro de campo, mesmo que tenham de reformular os formatos dos campeonatos para conseguirem completá-los antes do final da época, a 30 de junho. Em Castelo Branco, Portalegre e Évora, o campeonato distrital só regressa na próxima época.

Ao que o JN apurou, a opinião dos clubes foi preponderante na grande parte das decisões e a vontade de jogar pesou muito para as associações de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Guarda, Leiria, Lisboa, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu validarem o regresso da competição. Por outro lado, Algarve, Bragança, Porto, Santarém e Setúbal ainda avaliam a possibilidade de retomarem os campeonatos, depois de ouvirem os clubes filiados.