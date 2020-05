Maioria dos clubes aceita o sacrifício de jogar fora

Arnaldo Martins com Nuno Barbosa, Vasco Samouco e José Pedro Gomes Hoje às 14:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Opção de concluir a Liga nos estádios do Euro 2004 agrada ao Governo e a Direção-Geral de Saúde vai iniciar vistorias. Marítimo e Portimonense não abdicam do fator casa.

O plano para acabar o campeonato passa por concluir as 10 jornadas que faltam em seis dos estádios que foram utilizados no Euro 2004. Tal decisão implica que 12 dos atuais 18 concorrentes no primeiro escalão tenham de jogar em casa emprestada na reta final do campeonato e o JN sabe que a maioria desses clubes está recetiva a atuar em campo neutro. Os palcos que estão na linha da frente são os recintos do F. C. Porto, Benfica, Sporting, Braga, Guimarães e Boavista. Estes continuariam a jogar em casa. Os restantes clubes teriam de montar um "quartel-general" perto de um destes estádios para realizar o mês e meio de competição que resta para concluir a Liga.

"Especialistas de saúde encontrarão as melhores formas para a redução ao máximo do risco, sabendo que zero não é possível. Se passa por menos estádios, mais concentração numa região, isso é matéria que a FPF, Liga e DGS estão a trabalhar", diz, à Antena 1, João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e Desporto.

O assunto não é consensual, mas ao que o JN apurou a grande maioria aceita o sacrifício de jogar em casa emprestada, desde que isso garanta que o campeonato irá ser retomado. As grandes exceções são Marítimo e Portimonense. O emblema madeirense considera que tem um recinto que garante todas as condições sanitárias e regras de segurança e não abdica de jogar nos Barreiros. Essa tem sido a posição assumida pelo presidente Carlos Pereira.

Theodoro Fonseca, acionista maioritário do Portimonense, não vê razões para deixar de jogar em Portimão. "O estádio não tem qualquer problema, tenho espaço para estacionar cinco autocarros e posso fazer balneários novos. É preciso pôr o Algarve no mapa do futebol, porque o Algarve não é Marrocos", diz, ao JN, o empresário, que aborda a questão de jogar, por exemplo, como visitado na Luz ou em Alvalade. "São precisos 300 km para lá chegar e nós temos seis jogos em casa e quatro fora. Esse era o nosso trunfo. Investimos 2,5 milhões no estádio". "O Vitória não será obstáculo", diz fonte sadina, ao JN, enquanto o Paços de Ferreira acredita "estar equiparado aos melhores estádios depois das obras" mas, à semelhança dos outros clubes, aguarda a vistoria da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Ter quatro balneários e espaços que assegurem o distancimento entre as pessoas são dois dos requisitos da DGS, que, ao JN, adiantou que, para já, "estão a ser definidos os critérios para depois se avançar com as vistorias".

Por dentro

Sub-23 do "Belém" acusa covid-19

Um jogador dos sub-23 do Belenenses SAD apresentou um resultado positivo no teste de deteção da covid-19, não tendo sintomas da doença, anunciou a equipa lisboeta. Ao que o JN apurou, o plantel principal irá prosseguir com os treinos.

Técnico do Tondela deixa alerta

Natxo González, treinador do Tondela, deixou um alerta para a reta final do campeonato: "Não há experiência nenhuma disto. Estivemos metidos em casa e, portanto, temos de nos preparar não para uma época de 38 ou 34 jornadas, mas para 10 jogos e 10 jogos decisivos".

Jogos

Governo admite transmissão em sinal aberto na TV

A transmissão em sinal aberto da reta final da Liga, como forma de luta anti-covid-19, é vista "com bons olhos" pelo secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo. "Temos pensado nisso, mas é um tema que ainda não foi discutido com os operadores, FPF ou Liga. Sabemos perfeitamente que os cafés, associações e outros locais públicos são também locais de romaria, para lá dos estádios, onde vão aos milhares, o que atualmente não é desejável", justifica à Antena 1.