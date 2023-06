Maioria dos craques da bola goza férias no estrangeiro

Enquanto os futebolistas do F. C. Porto, por terem disputado a final da Taça de Portugal, só agora estão a começar o período de descanso, vários jogadores do Benfica e do Sporting estão já há vários dias fora, com a zona das Baleares, Espanha, no topo das preferências.

Parece que já lá vai o tempo em que o destino preferido dos futebolistas portugueses de renome era o Algarve. Agora, pelo menos os principais craques, estão a optar pelo estrangeiro, conforme os próprios estão a dar conta, através de diversas publicações a propósito que têm feito nas redes sociais.

Enquanto não têm de interromper as férias para se apresentarem ao serviço da seleção portuguesa que na próxima semana tem dois jogos a contar para a fase de apuramento do Europeu de 2024 (dias 17 e 20, frente à Bósnia Herzegovina e a Islândia, respetivamente), vários craques estão a descansar e a divertirem-se, preferencialmente no estrangeiro.

Se no caso do F. C. Porto só agora estão a partir para férias, os jogadores do Benfica e do Sporting já se encontram há vários dias a gozar o interregno, alguns dos quais até o tem feito em grupo.

Por exemplo, António Silva e João Neves (Benfica) escolheram Palma de Maiorca (Espanha) para local de férias.

Já no Sporting, as escolhas são mais distantes, como sucede com Nuno Santos (Dubai), Francisco Trincão (Porto Cervo, Itália) e Pedro Gonçalves (Miami, Estados Unidos).

Já não joga em Portugal e tem nesta altura o futuro indefinido, mas João Félix, que esteve cedido ao Chelsea pelo Atlético de Madrid, dá por agora prioridade às férias e também preferiu ir para as Baleares (Ibiza).