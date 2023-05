Mais 24 adeptos impedidos de aceder a recintos desportivos em abril

JN/Agências Hoje às 20:01 Facebook

Vinte e quadro adeptos foram impedidos de aceder a recintos desportivos por decisão da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), que, esta terça-feira, comunicou um total de 48 decisões condenatórias nesse mês.

Segundo o comunicado da APCVD hoje divulgado, foram 48 as condenações de caráter decisivo, isto é, sem que haja possibilidade de recurso, de onde saem 24 interdições de estádios.

A maior parte, 18, são por introdução ou uso de pirotecnia em eventos desportivos, com cinco a serem sancionados por arremesso de objetos e ainda um caso por "prática de atos ou incitamento à violência".

Entre as sanções do último mês, destaque para uma mulher de 56 anos que reside em Lagoa, Açores, que pagou mil euros e ficou interdita de recintos desportivos "por insultos racistas à juíza" de uma prova de patinagem artística em São Miguel.

Outro adepto, de 43, arremessou um objeto contra o árbitro do Góis-Cova-Gala, do distrital sub-19 de Coimbra, e um adepto de 19 anos, de Mafra, teve de pagar uma coima e está proibido de ir a estádios por rebentar um petardo no Benfica-Sporting da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.