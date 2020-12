Mais cinco casos de covid-19 no City adiam jogo com o Everton

JN Hoje às 16:25 Facebook

O Manchester City anunciou esta segunda-feira o adiamento do encontro com o Everton, da 16.ª jornada, marcado para esta noite, devido a mais cinco casos confirmados de covid-19 no plantel.

"O Manchester City confirma que o encontro desta noite da Premier League no recinto do Everton foi adiado. Após a mais recente ronda de testes à covid-19, o clube reportou um número de casos positivos, a somar aos quatro já anunciados no dia de Natal. Com a segurança da 'bolha' comprometida, há o risco de o vírus se propagar entre o plantel, o staff e mais além", avançou o clube em comunicado.

"Com base em fortes conselhos médicos, a Premier League, em consulta com os dois clubes, decidiu adiar a partida. Todos os casos positivos envolvendo jogadores e staff observarão um período de auto-isolamento de acordo com o protocolo da Premier League e do governo do Reino Unido sobre quarentena", acrescentam os Cityzens.

O Manchester City relevou ainda que o centro de treinos do clube ficará fechado por tempo indeterminado, e a equipa e a 'bolha' associada serão submetidos a testes antes de qualquer decisão ser tomada sobre o regresso aos treinos. "Desejamos a todos os nossos colegas uma recuperação rápida antes do regresso ao trabalho, treino e competição", finaliza a nota publicada no site oficial.