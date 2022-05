21 milhões por ano, 44 euros por minuto: o salário exorbitante que Haaland vai ganhar

O jogador do Borussia Dortmund chegou a um princípio de acordo para uma mudança para o Manchester City e, à espera, vai ter um salário como poucos.

Já era noticiado há muito e, esta terça-feira, foi oficializado. Erling Haaland vai mesmo ser jogador do Manchester City a partir do dia 1 um de julho, depois de o clube inglês ter emitido um comunicado. A duração do contrato e o valor da transferência são ainda desconhecidos mas, em Inglaterra, já avançam com o valor do salário.

Segundo a imprensa inglesa, o avançado de 20 anos vai ganhar nada mais, nada menos, do que 21,1 milhões de euros por ano, o que equivale a quase dois milhões por mês e 44 euros por minuto.

A oficialização do acordo deverá acontecer nos próximos dias, segundo a publicação "The Athletic", com o City a bater a cláusula de rescisão do internacional norueguês, de 21 anos, fixada em 75 milhões de euros.

A vaga deixada em aberto por Haaland no Borussia Dortmund será ocupada por Karim Adeyemi, internacional jovem alemão, que esta temporada leva 23 golos em 42 jogos pelos austríacos do RB Salzburgo.