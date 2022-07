Mais de 3700 atletas de cinco países no Paredes Handball Cup

Filipe Trindade Hoje às 19:41 Facebook

Depois de dois anos de paragem provocados pela pandemia da covid-19, a Paredes Handball Cup volta aos pavilhões do Município de Paredes, num torneio que se irá realizar entre os dias 13 e 17 de Julho, e que contará com cerca de 3800 atletas e 320 equipas.

A competição será disputada nas vertentes de andebol indoor e andebol de praia, com os jogos a serem disputados em 15 pavilhões espalhados por diferentes freguesias do concelho. Alexandre Almeida, presidente da Câmara Municipal de Paredes, revelou que é um orgulho e enorme satisfação realizar o torneio, bem como dinamizar e promover o concelho .

"A realização do Torneio Internacional Paredes Handball Cup"22 é para o Município um motivo de orgulho e de enorme satisfação. Tratando-se de uma competição internacional permite-nos ir ao encontro da promoção do concelho e da política desportiva da Câmara Municipal, fomentando o desenvolvimento desportivo e social dos clubes e atletas. Esta é também uma oportunidade de dinamizar as nossas infraestruturas".

F. C. Porto, Benfica e Sporting são alguns dos clubes a disputar as competições de escalões de formação, nas quais Portugal, Espanha e Reino Unido apresentam também as suas seleções.

O Campus Andebol, servirá para os jovens atletas se integrarem mo desporto, bem como para incentivar a modalidade a crescer no município. Tiago Rocha e Ricardo Candeias serão os dinamizadores do Campus de Andebol de 8 a 12 de julho. Nestes campos de treino estarão vários atletas e treinadores profissionais de andebol que irão partilhar as suas experiências com os jovens inscritos.

Este evento servirá também para homenagear dois ex-atletas: Alfredo Quintana, antigo guarda-redes de andebol do F. C. Porto, que faleceu aos 32 anos vitima de uma paragem cardiorrespiratória, e Rui Liberato, ex-atleta que ficou conhecido como um dos melhores centrais da história do andebol nacional.