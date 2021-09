Mais de 450 milhões vão a jogo em Alvalade

Miguel Pataco Hoje às 13:30 Facebook

Primeiro clássico da temporada mostra plantéis menos extensos do que em 2020/21. Dragões resistiram ao mercado de transferências e valem mais 71 milhões de euros que os leões.

Sporting e F. C. Porto abrem a época dos jogos grandes já este sábado (20.30 horas, SportTV) e Alvalade recebe uma nova constelação de estrelas e várias estreias a este nível, num duelo que vai começar a aferir o verdadeiro valor dos novos plantéis de Ruben Amorim e Sérgio Conceição nos maiores palcos. Na teoria, os dragões têm um grupo mais cotado, atingindo 262 milhões de euros contra os 191,1M€ dos leões.

Depois de um mercado de transferências mais pobre do que o habitual, e salvo alguma surpresa de última hora para países menos atrativos, os treinadores de Sporting e F. C. Porto já sabem com o que contam para 2021/22. Os campeões nacionais venderam uma das jóias da coroa - Nuno Mendes foi, para já, emprestado por sete milhões de euros ao PSG, que no fim da época pagam mais 40M€ pelo lateral esquerdo -, enquanto os "vice" viram Marega sair a custo zero e mantiveram as restantes estrelas na equipa.