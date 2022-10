Mais de 50 adeptos detidos por confrontos antes do Benfica - Sporting

JN Hoje às 18:22, atualizado às 21:13 Facebook

A PSP deteve, este domingo, 55 adeptos das claques do Benfica e Sporting, antes do apito inicial do dérbi em futsal, após confrontos.

Segundo a CNN Portugal, que fala em "rixa com arremesso de pedras e tochas", muitos dos detidos serão libertados e notificados para comparecerem em tribunal na segunda-feira, enquanto outros devem passar a noite detidos por risco de não se apresentarem ao tribunal.

Benfica e Sporting empataram (1-1) em encontro da segunda jornada do campeonato português de futsal, tendo o conjunto leonino igualado o jogo a 23 segundos do final, graças a um tento de Anton Sokolov.