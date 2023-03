Mais de 60 milhões de euros para atenuar a dor do F. C. Porto

Vasco Samouco Hoje às 23:01 Facebook

F. C. Porto despede-se dos oitavos de final da Liga dos Campeões com os bolsos cheios.

A campanha europeia do F. C. Porto terminou, esta terça-feira, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas a presença nesta eliminatória e uma fase de grupos de grande nível asseguraram um volume considerável de milhões de euros aos cofres azuis e brancos. Ao todo, os dragões acumularam 60,3 milhões de euros em prémios, valor ao qual podiam ter acrescentado mais 10,6 milhões em caso de apuramento para os quartos de final, o que foi negado pelo Inter de Milão.

A este valor há ainda que acrescentar as receitas de bilheteira que o F. C. Porto teve nos quatro jogos que disputou em casa e ainda o valor proveniente do market pool, referente ao valor dos direitos televisivos da Champions.