Mais de centena e meia de atletas portugueses competem em Oran

JN/Agências Hoje às 10:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal vai estar representado por 159 atletas "extremamente motivados" nos Jogos do Mediterrâneo, que arrancam oficialmente neste sábado, em Oran, na Argélia.

"Sinto, do lado das federações, [que estão] extremamente motivados para participar. É a segunda vez que Portugal participa e na primeira participação foi muito feliz. Conseguimos um brilhante resultado no medalheiro, com 24 medalhas, o que é absolutamente fantástico para um país tão pequeno num evento multidesportivo internacional", resume Catarina Monteiro, chefe da missão lusa.

Com "muita vontade de repetir o feito de Tarragona2018", ainda que o país esteja presente com uma comitiva mais pequena (159 atletas) e em 19 modalidades distintas da estreia, agora sem o triatlo, por exemplo, em que Portugal conquistou dois dos três ouros conseguidos, mas também a canoagem e o remo.

Ainda assim, as expectativas são as de um resultado desportivo semelhante ao conseguido há quatro anos, com a inclusão de "atletas de grande qualidade" e muita juventude, em modalidades individuais e coletivas, com uma seleção de polo aquático e outra de futebol, ambas masculinas, na categoria de sub-18.

Sem a equestre, por uma posição das federações europeias dadas as preocupações sanitárias com os cavalos, e com 159 atletas em modalidades não só olímpicas como outras, a participação tem expectativas altas.

A preparação de estrelas do futuro insere-se na estratégia do Comité Olímpico de Portugal (COP) de apresentar qualidade e juventude, seja pelas esperanças olímpicas como nas modalidades não olímpicas, com menos oportunidades de um evento que junta várias modalidades.

O COP, explica Catarina Monteiro, quer "integrar todas as modalidades de forma igual", e aqui convivem a petanca ou o karaté com o atletismo e a natação, num evento que marca o regresso dos Jogos ao continente africano.

PUB

"Para nós este evento é extremamente importante. Tentámos durante muito tempo que fôssemos integrados no lote de países que fazem parte do Comité Internacional dos Jogos do Mediterrâneo. Não é só uma competição multidesportiva internacional, é também uma competição que pretende, acima de tudo, unir os países que têm em comum a cultura mediterrânica, e pretende reforçar essa união, essa amizade, essa cooperação, independentemente das diferenças que existam a nível linguístico, que há muitas, e religiosas, que existem. São três continentes diferentes", destaca a chefe de missão.

Reforçar a união destes 26 países participantes, e honrar a competição "com os melhores resultados", é parte do que pode fazer desta uma missão de sucesso, depois da estreia em 2018.

Na linha de outros eventos multidesportivos internacionais, dos Jogos Olímpicos da Juventude aos Jogos da Lusofonia, por exemplo, a participação de jovens atletas é uma experiência e um "sonho", a caminho do desígnio maior para muitos, como campeonatos do mundo, da Europa e Jogos Olímpicos, sobretudo depois de vários anos condicionados.

"É muito importante que possamos estabilizar o desporto em Portugal, depois de pandemia de covid-19 e da guerra [na Ucrânia]. O que queremos é retomar a normalidade desportiva, trazer de volta atletas que perderam durante dois anos", resume.

De resto, Portugal recorreu a dois aviões 'charter' para o transporte dos atletas para Oran, onde as altas temperaturas serão outra 'barreira' adicional ao desempenho desportivo.

Com mais ou menos dificuldades, este tipo de eventos marcam os atletas, dos mais consagrados aos menos conhecidos, e é "uma coisa inesquecível", refere Catarina Monteiro, que acha que para muitos, com o sonho dos Jogos Olímpicos, um evento destes pode ser "aquele passinho que diz: 'isto é possível'".

Os Jogos do Mediterrâneo Oran2022 arrancam no sábado e decorrem até 6 de julho.

Na segunda maior cidade da Argélia, estarão 3360 atletas de 26 países, sendo que Portugal estará representado nas seguintes modalidades: andebol, atletismo, badminton, basquetebol 3x3, ciclismo, esgrima, futebol, ginástica artística, judo, karaté, lutas amadoras, natação, petanca, polo aquático, ténis, ténis de mesa, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e vela.

Em Tarragona2018, na estreia nestes Jogos do Mediterrâneo, Portugal conquistou 24 medalhas, três delas de ouro - duas no triatlo, por Melanie Santos e João Pereira, e outra com a equipa de obstáculos, em equestre -, bem como oito de prata e 13 de bronze.

Entre o contingente luso estão vários atletas olímpicos, como Cátia Azevedo, Vera Barbosa, Tsanko Arnaudov, Tiago Pereira, Lorene Bazolo e Liliana Cá, a ginasta Filipa Martins, os atiradores Joana Castelão, Sara Antunes, João Costa e João Paulo Azevedo, os nadadores Ana Catarina Monteiro, Francisco Santos, Gabriel Lopes, Alexis Santos e Tamila Holub ou também os mesatenistas Jieni Shao e João Monteiro.

Eis os atletas portugueses convocados por modalidade:

Andebol (16): Bebiana Sabino, Carmen Figueiredo, Carolina Monteiro, Constança Sequeira, Isabel Góis, Jessica Ferreira, Joana Pires, Luciana Rebelo, Margarida Morais, Maria Duarte, Maria Unjanque, Matilde Rosa, Mihaela Minciuna, Neide Duarte, Mariana Brito e Rita Campos.

Atletismo (23): Delvis Santos (200 m), Rúben Antunes (lançamento do martelo), Abdel Larrinaga (110 m barreiras), João Oliveira (110 m barreiras), Etson Barros (3.000 m obstáculos), João Coelho (400 m), Samuel Barata (5.000 m), Gerson Baldé (salto em altura), José Carlos Pinto (800 m), Leandro Ramos (lançamento do dardo), Tiago Pereira (triplo salto), Tsanko Arnaudov (lançamento do peso), Lorene Bazolo (100 m, 200 m, estafeta 4x100 m), Rosalina Santos (100 m, 200 m, estafeta 4x100 m), Olímpia Barbosa (100 m barreiras, estafeta 4x100 m), Mariana Machado (1.500 m e 5.000 m), Arialis Gandulla Martinez (estafeta 4x100 m), Catarina Lourenço (estafeta 4x100 m), Cátia Azevedo (400 m barreiras), Vera Barbosa (400 m barreiras), Patrícia Silva (800 m barreiras), Liliana Cá (lançamento do disco), Evelise Veiga (salto em comprimento e triplo salto).

Badminton (4): Adriana Gonçalves (singulares e pares), Mariana Leite (singulares e pares), Diogo Glória (singulares e pares) e Gabriel Rodrigues (singulares e pares).

Basquetebol 3x3 (8): Seleção feminina sub-23 - Mariana Silva, Raquel Laneiro, Alice Martins e Maria Marinho. Seleção masculina sub-23 - Rui Palhares, Jorge Embaló, Henrique Barros e Lamine Banora.

Ciclismo (8): Vera Vilaça (fundo), Beatriz Roxo (fundo e contrarrelógio), Daniela Campos (fundo e contrarrelógio), Fábio Costa (fundo), Francisco Campos (fundo), Luís Gomes (fundo), Fábio Fernandes (fundo e contrarrelógio) e Rafael Reis (fundo e contrarrelógio).

Esgrima (4): Filipe Frazão (espada), Miguel Frazão (espada), Carolina Oliveira (florete) e Luís Maria Macedo (florete).

Futebol (18): Seleção masculina sub-18 - Bernardo Aguiar Gomes, David Monteiro, Diogo Monteiro, Gabriel Brás, Gonçalo Ribeiro, Gustavo Sá, Herculano Nabian, Hugo Félix, Hugo Oliveira, João Carvalho, João Faria, Tiago Parente, Jorge Meireles, José Macedo, Lucas Anjos, Marco Cruz, Miguel Falé e Ricardo Marques.

Ginástica artística (8): Filipa Martins ('all around' e equipas), Lia Sobral ('all around' e equipas), Mafalda Costa ('all around' e equipas), Mariana Parente ('all around' e equipas), Filipe Almeida ('all around' e equipas), Guilherme Campos ('all around' e equipas), José Pedro Nogueira ('all around' e equipas) e Marcelo Marques ('all around' e equipas).

Judo (8): Diogo Brites (-100 kg), Raquel Brito (-48 kg), Teresa Santos (-57 kg), Ricardo Pires (-60 kg), Wilsa Gomes (-63 kg), Bernardo Tralhão Fernandes (-66 kg), Joana Crisóstomo (-70 kg) e Manuel Rodrigues (-81 kg).

Karaté (4): Constança Matos (kumite -55 kg), Nuno Valente (kumite +84 kg), Sara Leal (kumite -50 kg) e Tiago Duarte (kumite -75 kg).

Lutas amadoras (1): Pedro Caldas (greco-romana -67 kg).

Natação (16): Francisco Santos (100 m costas, 200 m costas), João Pedro Costa (50 m costas, 100 m costas, 200 m costas), Francisco Quintas (50 m bruços, 100 m bruços, 200 m bruços), Gabriel Lopes (100 m bruços, 200 m bruços, 200 m livres, 200 m estilos), Diogo Ribeiro (50 m livres, 50 m mariposa, 100 m livres, 100 m mariposa), Miguel Nascimento (50 m livres, 50 m mariposa, 100 m livres, 100 m mariposa), Alexis Santos (50 m costas, 200 m estilos), Camila Rebelo (50 m costas, 100 m costas, 200 m costas), Rafaela Azevedo (50 m costas, 100 m costas), Ana Pinho Rodrigues (50 m bruços, 100 m bruços, 100 m livres), Ana Catarina Monteiro (100 m mariposa, 200 m mariposa), Mariana Cunha (50 m mariposa, 100 m mariposa, 200 m mariposa), Francisca Martins (50 m livres, 100 m livres, 200 m livres, 400 m livres), Raquel Gomes Pereira (200 m bruços, 400 m estilos), Tamila Holub (200 m livres, 400 m livres, 800 m livres) e Ana Margarida Guedes (50 m livres, 50 m mariposa). Portugal participa ainda nas seguintes estafetas: 4x100 m estilos (feminina e masculina), 4x100 m livres (feminina e masculina), 4x200 m livres (feminina e masculina).

Petanca (2): Hugo Dores (precisão individual e doubletes) e Vítor Peres (precisão individual e doubletes).

Polo aquático (13): Seleção masculina sub-18 - Afonso Magalhães, António Dias, António Inácio, António Pereira, Diogo Pina, Diogo Pinto, Guilherme Fontelas Albino, João Moreira, João Pedro Pires, Marco Fontana, Rodrigo Martins, Rodrigo Santos e Vasco Diniz Juhos.

Ténis (4): Fábio Coelho (singulares e pares), Miguel Marques Gomes (singulares e pares), Maria Inês Fonte (singulares e pares) e Mariana Campino (singulares e pares).

Ténis de mesa (6): Inês Matos (individual e equipas), Jieni Shao (individual e equipas), João Geraldo (individual e equipas), João Monteiro (individual e equipas), Diogo Chen (equipas) e Matilde Pinto (equipas).

Tiro (4): Sara Antunes (carabina ar comprimido 10 m), Joana Castelão (pistola a 10 m e equipas mistas), João Costa (pistola a 10 m e equipas mistas) e Tiago Carapinha (pistola a 10 m e equipas mistas).

Tiro com arco (3): Luís Gonçalves (recurvo individual e equipas), Nuno Carneiro (recurvo individual e equipas) e Tiago Matos (recurvo individual e equipas).

Tiro com Armas de Caça (4): Ana Rita Rodrigues (fosso olímpico), João Paulo Azevedo (fosso olímpico), José Bruno Faria (fosso olímpico) e Maria Inês Barros (fosso olímpico).

Vela (5): Leonor Dutra (ILCA 6), Luísa Peres (ILCA 6), Eduardo Marques (ILCA 7), Santiago Sampaio (ILCA 7) e João Tiago Abreu (IQ Foil).