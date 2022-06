Mais de duas horas à espera dos autógrafos de Miguel Oliveira e Tiago Monteiro

Os portugueses Miguel Oliveira, do MotoGP, e Tiago Monteiro, do WTCR, foram os mais solicitados na sessão de autógrafos que decorreu na véspera do arranque do 51º Circuito Internacional de Vila Real.

Foi uma tarde quente e agitada na Praça do Município de Vila Real. Houve quem esperasse mais de duas horas para poder ter um autógrafo dos pilotos do Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), com o português Tiago Monteiro e o Neerlandês Tom Coronel à cabeça dos mais solicitados. Mas foi com a chegada do motociclista português Miguel Oliveira que o povo mais se empolgou. A idade pouco importa para o caso, pois os pedidos de autógrafos e selfies partiram de todos.

João Mafra, 17 anos, foi dos que esteve duas horas para conseguir um autógrafo dos pilotos do WTCR. Levou uma bandeira portuguesa e um pneu de carro de kart para receber as rubricas dos que este fim de semana se hão de bater pela vitória na quinta etapa da edição deste ano do WTCR, em Vila Real. Como vila-realense de gema herdou da família o gosto pelas corridas de automóveis, "algo que impulsiona Vila Real a nível mundial". Daí que todos os anos vá recolher autógrafos. "Gosto muito de Tiago Monteiro, mas o Tom Coronel é o que tem mais humor e é sempre muito bem recebido pelos vila-realenses, apesar de ser estrangeiro".

Paulo Fonseca também esteve na fila mais de duas horas para ter um autógrafo de todos os pilotos. Levou um cartaz com as fotografias e nomes dos ídolos, com Tiago Monteiro e Tom Coronel entre os favoritos, o primeiro "por ser da casa" e o segundo "por ser engraçado encontrá-lo na noite em Vila Real".

A sessão de autógrafos já levava uma boa meia hora quando Miguel Oliveira chegou à Praça do Município. O coro "Miguel, Miguel, Miguel" fez-se ouvir a toda a volta. E então o piloto do MotoGP começou, tal como os colegas das quatro rodas, a distribuir rúbricas, sorrisos e selfies pelos fãs.

João Azevedo, de nove anos, já tinha passado pelo lugar onde haveria de se sentar Miguel Oliveira, mas lá conseguiu a assinatura com a ajuda de Sandra Conceição, mãe de Rafael Costa, nove anos, para poder furar entre a multidão e obter a assinatura tão desejada. "Perguntei-lhe se me podia dar um autografo e ele disse que sim", sorriu.

Agora, tal como Rafael, vai guardar o cartaz onde também já tinha assegurado o autógrafo do Tiago Monteiro "bem situado no quarto". Há de agradecer à mãe do Rafa, que foi quem esteve na fila a guardar vez, durante hora e meia, até que o filho e o amigo chegassem das aulas para poderem obter os autógrafos mais cedo. "Por eles fazemos tudo. Valeu muito a pena. Conseguiram pôr-me os miúdos ao pé do Miguel para ter o autógrafo dele, caso contrário iriam muito tristes".

Não iria embora menos triste Daniela Silva, se não conseguisse "ter o autógrafo do Miguel e sentir a vibração de estar perto dele". Mas ela, que é bombeira na corporação da Cruz Verde, diz "gostar também de todos os pilotos do WTCR".

Miguel Oliveira vai participar na prova de Vila Real do Campeonato de Portugal de Velocidade em automóveis, a bordo de um Hyundai i30R e vai ter como copiloto o pai, Paulo Oliveira. "Em Vila Real vai ser uma experiência diferente da que tivemos no Estoril, pois este é um circuito citadino e parece mais apertado. Espero que corra tudo bem", disse o pai, enquanto o filho destacou que vai ser "uma experiência nova correr em quatro rodas e entre barreiras", no circuito citadino que é "mais assustador em carro". É o "espírito competitivo" que o leva a querer participar no Campeonato de Portugal de Velocidade e a pretender "divertir-se e aproveitar o bom ambiente do desporto motorizado que se respira no Norte".

Também Tiago Monteiro está "muito animado e motivado" para a competição deste fim de semana, depois de dois anos de paragem devido à pandemia, "numa pista rodeada de um ambiente incrível". O piloto da Honda também sentiu o "público muito motivado e a dar muito apoio".

Pela sua parte, "as expectativas são cautelosas, pois o início do ano tem sido difícil", uma vez que "o Honda não está a um grande nível, por enquanto". Embora seja difícil prever o que se vai passar, Monteiro conclui que vai ser "um pouco complicado dar as mesmas alegrias dos últimos anos", embora prometa "dar o melhor". Tiago Monteiro venceu, em Vila Real, as corridas principais do WTCC e WTCR, respetivamente, em 2016 e 2019.